Hacienda se desmarca y culpa a empresas por doble cobro del IVA

El Ministerio de Hacienda trasladó a las empresas la responsabilidad por el doble cobro del impuesto al valor agregado (IVA), que desde setiembre se cobra a los usuarios de 27 plataformas digitales de servicios transfronterizos.



Carlos Vargas, cabeza de la Dirección General de Tributación, aseguró que si esas empresas se registraran en Costa Rica ese problema se evitaría, pero que hasta ahora no ha existido la voluntad de estas por “eliminar el inconveniente a sus clientes”.

“Esto pasa (el doble cobro) por un tema de preocupación de las plataformas por sus clientes. Si las plataformas se registraran ante el Ministerio de Hacienda para realizar los cobros correspondientes, como lo han hecho algunas otras como Amazon, no habría ningún problema porque las mismas plataformas llevarían adelante el cobro, pero esto es voluntario, no podemos obligarlos”, dijo Vargas en entrevista con este medio.

Los cobros duplicados se han presentado especialmente en empresas relacionadas al sector turismo, como por ejemplo Despegar, Airbnb, Booking o Expedia, que al no estar registradas ante Hacienda no aclaran adónde se utilizó el servicio.

Esto provoca, entonces, que el usuario pague el impuesto en el país donde gozó del servicio, pero también en Costa Rica por el cobro de Hacienda.

La situación sucede desde setiembre anterior, cuando entró a regir el cobro de estos servicios transfronterizos, tal y como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

¿Por qué?

El problema para la autoridad fiscal es que, al no estar inscritas en el país y por lo tanto no facturar aquí, estas empresas no pagan el impuesto al consumo que todas las demás actividades comerciales sí trasladan a la hacienda pública.

“Es una competencia desleal que realizan estas empresas que están prestando un servicio y en relación con las personas que desarrollan la misma actividad en el país están en una abierta competencia desleal, entonces están afectando directamente a las empresas que están en la formalidad y cumplen con sus obligaciones tributarias”, justificó Vargas.

¿Hacienda solucionó su problema trasladándoselo al usuario?

“Este es un problema de todos porque los impuestos son de todos, no de Hacienda, y es parte de los retos que ofrece la digitalización de la economía y es algo que intentamos minimizar. Nosotros por eso tenemos un sistema dual (percepción y registro) para evitar estas situaciones.

“Damos la posibilidad de que se solicite el reembolso, no lo negamos, el usuario tiene que hacerlo porque nosotros no podemos saber cuándo un cobro se hace en otro país”, respondió el director.

Balance positivo

Desde setiembre, cuando inició el cobro, hasta febrero anterior (último corte), Hacienda reportó una recaudación por estos servicios de ₡2.500 millones y $8.3 millones, es decir, alrededor de ₡7.500 millones.

De esta cifra las autoridades reportaron devoluciones por el orden de ₡20.117.827, aproximadamente un 0,26% de la recaudación total.

“Si se compara es una cifra muy pequeña, de manera que el balance ha sido muy positivo. El nivel de consumo de este tipo de servicios ha sido bastante importante en los últimos meses y eso evidencia que la recaudación que se estaba perdiendo o dejando de percibir por la carencia de una norma que permitiera eso era bastante importante, yo estimo que es un resultado positivo”, aseveró el director.

Entre la lista de empresas que no se han registrado ante Hacienda y que están sujetas de este cobro destacan gigantes como Microsoft, Nintendo, Neftlix, Disney+, HBO, Google, Spotify, PlayStaion, Apple o Facebook.

“Varias de las empresas de esa lista se han acercado, han preguntado, han explorado la posibilidad, pero en definitiva ninguna lo ha hecho (inscribirse). Es una decisión empresarial, cada una de ellas valora si realiza el registro o no, pero no nos dan una razón ni tienen por qué hacerlo”, añadió Vargas.

El director aclaró que, en la mayoría de los casos, estos servicios de streaming no generan dobles cobros, pues todos los pagos se generan desde Costa Rica.

Sin embargo aceptó que la posibilidad existe para cualquiera de ellos.