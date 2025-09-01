Hacienda sancionará a comercios que rechacen pagos por SINPE Móvil

El Ministerio de Hacienda advierte que sancionará a los comercios que a partir de este 1. ° de setiembre no reciban pagos por SINPE Móvil.

Desde este lunes, las autoridades fiscales lanzaron una nueva versión del sistema de facturación, que incluye un cambio para exigir que los contribuyentes declaren cuál es el método por el que se recibieron los pagos, incluido el SINPE Móvil y las plataformas digitales.

Por esto, han surgido rumores de que algunos comercios dejarían de recibir pagos por medio de la plataforma celular, algo que según Hacienda podría traerles sanciones (ver video adjunto de Telenoticias).

“El Ministerio de Hacienda en ningún momento ha emitido alguna disposición por la cual prohíbe el pago con SINPE, muy al contrario, lo único que estamos solicitando en la versión 4.4 de factura electrónica es la consignación del SINPE como medio de pago”, aseguró el director de Tributación, Mario Ramos.

Ramos insistió en que, para Hacienda, el SINPE Móvil es un medio correcto de pago; pero, como cualquier otro, está obligado a declararse por un tema de formalidad.

La ley sanciona a los comercios que se nieguen a aceptar un método de pago formal.

Hacienda también advirtió que aquellos comercios que reciban 100 o más pagos al mes vía SINPE Móvil podrían ser visitados por las autoridades para evaluar su situación fiscal.