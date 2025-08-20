Hacienda rastreará pagos con SINPE Móvil en comercios desde setiembre

A partir del 1 de setiembre, el Ministerio de Hacienda podrá dar trazabilidad a los pagos realizados con SINPE Móvil en los comercios del país. Esto se debe a la entrada en vigencia de la versión 4.4 de los comprobantes electrónicos, que exigirá a los contribuyentes registrar el método de pago utilizado en cada transacción.



La medida responde a una resolución emitida el año anterior por la Dirección General de Tributación, con el fin de reforzar los controles fiscales. Según explicó Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos, este ajuste permitirá a Hacienda identificar de forma más clara los movimientos comerciales que se hacen por medio de la plataforma (ver video adjunto de Telenoticias).



El SINPE móvil, desarrollado por el Banco Central, fue concebido para facilitar pagos al detalle y ha experimentado un crecimiento acelerado en la cantidad de transacciones diarias. Esa masificación encendió las alertas en Tributación por una posible evasión de impuestos, razón por la cual ahora se busca dar mayor trazabilidad al dinero que circula por esta vía.



Los contribuyentes deberán, entonces, especificar en la factura si el pago se recibió en efectivo, tarjeta o mediante SINPE Móvil, lo que se traducirá en un mayor control tributario sobre los ingresos declarados.

