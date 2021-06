Hacienda no descarta reducir límite de SINPE Móvil para combatir evasión

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, confirmó esta mañana que no descarta solicitar una reducción del límite máximo que se puede transferir por medio de Sinpe Móvil como una forma de combatir la creciente evasión fiscal en esa plataforma.



En una extensa entrevista en el programa de Teletica Radio, Malas Compañías, el jerarca aseguró que no le gustaría esa posibilidad pero que sería “un último recurso” si no se logra encontrar una forma adecuada de combatir el problema.

Actualmente hay entidades financieras que permiten transacciones diarias de hasta ₡300 mil por esa plataforma, lo que según Villegas ha atraído a “otros jugadores” al negocio de las trasferencias móviles.

Lea también Nacional ¿Abrió el SINPE Móvil un portillo a la evasión fiscal? El anuncio de que el Ministerio de Hacienda revisará este mecanismo para evitar la omisión de facturas generó diversas reacciones.

“Sinpe es como un río que corre y que cada vez es más grande y más ancho, lo que necesitamos es saber dónde poner las represas (…) En Sinpe andan algunas ballenas que son las que provocan este ruido y es a esas a las que queremos atrapar”, dijo el jerarca a manera de analogía.

Villegas explicó que desde que se creó Sinpe en 2015 se han movido por ahí ₡1.8 billones (millones de millones) por ese medio.

“Uno podría decir que no es mucho, pero si nos vamos al detalle y vemos que en ese primer año se movieron solo ₡56 millones y que de marzo de 2020 a marzo de 2021 fueron ₡1.6 billones nos damos cuenta de la magnitud.

“No es posible con empanaditas o quesos o cosas pequeñitas mover eso, no es posible, aquí hay algo mucho más grande que ese comercio pequeño y que no es el que suscita la preocupación del Ministerio de Hacienda”, aseguró.

Villegas recalcó con ese ejemplo que no van detrás de los pequeños comerciantes ni de las transacciones personales sino de aquellos grandes negocios que encontraron en Sinpe Móvil una forma de no pagar el impuesto del IVA o, lo que es aún peor, cobrarlo al cliente y no transferirlo a Hacienda.

Lea también Nacional Hacienda aclara que no cobrará IVA en transacciones por SINPE Móvil Según el ministro, buscan un mecanismo para gravar la venta de bienes y servicios por medio de esta plataforma y que, por ley, sí son sujetos del impuesto.

Para acabar con esto, la Dirección de Tributación ya pidió al Banco Central las solicitudes de los movimientos más importantes mediante esta plataforma para estudiarlos.

La idea es que, mediante ese análisis, se pueda lograr separar las transacciones comerciales de las personales y ahí empezar con los cobros.

“El camino es tener certeza de que en las transacciones comerciales se aplica factura y se paga el IVA, vamos hacia un proceso donde tributación tiene que definir cuáles son las condiciones que deben darse en este tipo de pagos, porque hay que diferenciar las actividades comerciales de las personales”, dijo.

¿Qué tan cerca están de encontrar ese mecanismo?

“No lo sé, ese es un trabajo de Tributación y yo no me meto en esa parte. Los lineamientos y lo general ya está, la forma y el proceso es de ellos”, dijo el ministro.

Villegas insistió en que no se trata de crear un impuesto para Sinpe Móvil y garantizó que en la actual administración eso no va a ocurrir, pero sí defendió el cobro del IVA a las transacciones que, por ley, lo ameritan.

“Si no se cobra el IVA en Sinpe cuánto duraría todo el comercio en pasarse a esa plataforma? Probablemente un minuto, porque el que se quede del otro lado deja de ser competitivo”, finalizó.