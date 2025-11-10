Hacienda libera ¢500 millones para transferir a Cruz Roja

El Ministerio de Hacienda confirmó, este lunes, que dejó disponibles ¢500 millones para la Cruz Roja Costarricense (CRC).

Sin embargo, la transferencia deberá realizarla el Ministerio de Salud, confirmó la primera de las carteras a Teletica.com.

La liberación de recursos se hizo el viernes anterior a las 2:35 p. m., en la misma semana en la que la benemérita institución salió a alertar públicamente sobre el riesgo que corrían sus operaciones si no se solventaba el faltante.

Tan solo tres días antes, el gerente general del cuerpo especializado en la atención de emergencias, Wálter Fallas, proyectó que la Cruz Roja terminaría el año con un déficit financiero de ¢1.700 millones.

El vocero enfatizó en que ese problema no es reciente, sino que viene de hace varios años y que se acrecentó tras la pandemia por el virus del SARS-CoV-2.

Fallas recordó que los incidentes que atiende la institución benemérita son cada vez más complejos, por lo que demandan una cantidad mayor de recursos.

Tras una consulta realizada por este medio, en la entidad indicaron que no han recibido ninguna notificación ni transferencia de manera oficial. "Por lo tanto, esperaremos hasta que tengamos algún detalle sobre esto, para confirmar si efectivamente se realizará dicha transferencia y, a partir de ello, emitir el criterio correspondiente", dijeron.

