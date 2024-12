Hacienda investiga a 77 empresas por compra y venta de facturas falsas

Dentro de los controles que realiza el Ministerio de Hacienda para combatir la evasión fiscal, se detectaron facturas falsas que en apariencia son utilizadas para disminuir el pago de impuestos (vea video adjunto de Telenoticias).

En total, se fiscalizaron 77 casos de facturas apócrifas, es decir, comprobantes que se emitieron sobre compras o ventas que nunca se llevaron a cabo.

"De lo que nos dimos cuenta es que hay empresas que no tienen ningún tipo de actividad, que no tienen ninguna compra y, sin embargo, venden mucho. Entonces, ¿de dónde? No hemos cuantificado porque el delito de la venta no tiene incidencia, pero sí quienes compraron facturas y redujeron de la deuda.

"Generalmente son empresas de servicios, que lo que están haciendo es emitiendo facturas de un servicio prestado, que no necesariamente existen. También de compra de materia prima. O sea, venden una materia prima pero resulta que no la compran. Entonces uno dice, ¿de dónde esto?", explicó el titular del ramo, Nogui Acosta.