Hacienda impulsará rebaja a impuestos del alcohol y cigarrillos y aumento al de vehículos eléctricos

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, aseguró que el Gobierno tiene previsto rebajar gravámenes sobre alcohol y cigarrillos, así como confirmó que desde este miércoles aumentó el impuesto a los vehículos eléctricos.

Durante una entrevista en la edición estelar de Telenoticias, el jerarca explicó que la intención del Ejecutivo es impulsar una serie de reformas tributarias enfocadas en combatir la evasión fiscal, mejorar la recaudación y hacer que el sistema sea, según dijo, "más justo".

"Nuestra intención no es poner nuevos impuestos. Si se “escochera”, como dicen los señores de antes, el mundo, la economía, hay una crisis de petróleo, etcétera, vamos a hablar de todas las opciones que nos da la política económica en materia de política monetaria, en materia política fiscal, para resolver los problemas conforme ellos aparecen. A hoy, le dame los labios, no queremos más impuestos", afirmó.

Uno de los anuncios más relevantes fue la intención de reducir los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y los cigarrillos como una estrategia para combatir el contrabando.

Según el ministro, las altas cargas tributarias han convertido estas actividades ilegales en negocios altamente rentables.

“Nosotros queremos para septiembre del 26 presentar la ley que reduciría de tres a una, de tres administraciones tributarias que tienen el alcohol hoy, el IFAM, el INDER. ¿Tres tipos de impuestos distintos? No, no, hoy recolectan o recogen impuestos el IFAM, el INDER y el Ministerio de Hacienda sobre el alcohol a tasas altísimas.

El Gobierno prevé presentar en septiembre de 2026 un proyecto de ley que simplifique el sistema de cobro de impuestos sobre estos productos y reduzca las tasas actuales. Aunque no adelantó el porcentaje de la rebaja, indicó que la iniciativa abarcará tanto el alcohol como los cigarrillos.

Otro de los cambios anunciados corresponde al Impuesto Selectivo de Consumo para los vehículos eléctricos.

Chaves confirmó que ya firmó el decreto que incrementa la tarifa, la cual pasará de un esquema reducido hasta alcanzar un 30%, como parte de una modificación gradual.

“Ya firmé hoy que los carros eléctricos van a pagar una tasa de impuestos selectivos de consumo, mucho más alta de la que estaban pagando. Estaban pagando 6% y lo vamos a llevar a 30%, ya lo aplicamos hoy”, expresó.

El ministro cuestionó las políticas de incentivos a los vehículos eléctricos impulsadas en administraciones anteriores y sostuvo que Costa Rica debe concentrar sus recursos en medidas que generen beneficios directos para la población.

Respecto a la canasta básica, el jerarca negó que el Gobierno pretenda excluir productos para cobrarles el 13% del IVA.

Explicó que la propuesta consiste en mantener los productos actuales, pero aplicar un sistema diferenciado según la condición económica del comprador.

La idea es que las personas registradas en condición de pobreza mediante el SINIRUBE continúen pagando el 1% del IVA, mientras que los sectores de mayores ingresos asumirían una tarifa superior.

El mecanismo funcionaría mediante la identificación del consumidor con su cédula al momento de realizar la compra.

“Mire, la tecnología existe, nosotros tenemos el sistema SINERUVE, donde toda la gente debajo de la línea de pobreza y en pobreza extrema está reportada; simplemente con que presenten la cédula, estamos trabajando el mecanismo; con que presenten su cédula se les quita el impuesto ahí”, añadió el exmandatario.

El también ministro de la Presidencia, se refirió al uso de SINPE como herramienta para combatir la evasión fiscal.

Aclaró que el Gobierno no pretende imponer un impuesto a las transacciones realizadas mediante SINPE, sino identificar a los comerciantes y proveedores de servicios que reciben pagos por esta vía para verificar si los ingresos reportados coinciden con sus declaraciones tributarias.

"La intención es detectar inconsistencias entre lo que una persona declara y lo que realmente recibe por medio de SINPE", explicó.

Finalmente, anunció que el Ministerio presentará 15 acciones de corto plazo antes de la primera semana de agosto, entre ellas decretos, resoluciones y proyectos de ley orientados a mejorar la recaudación y reducir la evasión fiscal.

Además, adelantó que en septiembre de 2026 se impulsarán seis proyectos de ley adicionales y que para febrero de 2027 se presentará una reforma integral al Código Tributario, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda.



