Hacienda descarta crear nuevos impuestos pese a caída en la recaudación fiscal

El Ministerio de Hacienda descartó la creación de nuevos impuestos, pese a la disminución registrada en la recaudación fiscal y al elevado nivel de deuda pública que enfrenta el país.

Según datos oficiales, la recaudación tributaria pasó de representar un 13,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a un 12,8% en 2025. Aunque la variación parece moderada en términos porcentuales, se traduce en miles de millones de colones menos en ingresos para el Estado.

De acuerdo con el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, esta disminución responde a distintos factores que han impactado el desempeño de la recaudación en el último año, como las exoneraciones de impuestos y la evasión.

A este escenario se suma el nivel de endeudamiento del país, que actualmente supera los ₡31 billones, equivalente al 60,4% del PIB, lo que mantiene presiones sobre las finanzas públicas.

Pese a ello, desde Hacienda insisten en que no se contempla la creación de nuevos tributos. En cambio, la estrategia se enfoca en mejorar la eficiencia en la recaudación y reforzar la lucha contra la evasión fiscal.

Actualmente, la mayor parte de los ingresos del Gobierno proviene del impuesto sobre la renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que constituyen los pilares del sistema trib﻿utario.

Las autoridades reconocen que la caída en la recaudación puede comprometer el financiamiento de programas sociales y servicios públicos, por lo que reiteran la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para sostener los ingresos del Estado sin recurrir a nuevas cargas impositivas.