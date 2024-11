Hacienda defiende cálculo de marchamos frente a cuatro mil reclamos y crítica de diputados

En busca de una disminución, 4.320 propietarios de vehículos han hecho reclamos al Ministerio de Hacienda por la tarifa del marchamo 2025 (vea video adjunto de Telenoticias).

Sin embargo, no habrá marcha atrás, pues la cartera —frente a las críticas de diputados y conductores— que todo está a derecho.

Son propietarios que en su mayoría tienen carros modelos 2023 o 2024 y cuya tarifa del derecho de circulación viene al doble de la del año pasado. ¿Por qué ocurre esto?

"Antes los valores se determinaban por medio de las clases tributarias. Entonces, el Ministerio de Hacienda determinaba el valor del vehículo a la hora de entrada al país. No era el valor CIF, ni el valor aduanero, ni el valor que se consignaba en la factura, sino que era un estudio de valoraciones que hacía el ministerio y determinaba el valor de los vehículos. Ahora Hacienda no determina el valor, no lo pone, sino que lo consume directamente del Registro Nacional", explicó el viceministro Rudolf Lücke.