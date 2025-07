Hacienda decide posponer, por el momento, "apagón" de sus plataformas programado para este viernes

El Ministerio de Hacienda decidió suspender el "apagón" de sus plataformas programado para este viernes por la noche y cuyo objetivo era prepararse para la migración a un nuevo sistema para registrar declaraciones o gestiones tributarias.

La noticia fue confirmada en un comunicado de prensa emitido por dicha cartera, en la cual se detalla que la razón principal es una medida cautelar dictada por un juez a solicitud de la diputada Johanna Obando.

La legisladora cuestionaba que los contribuyentes no pudieran hacer lo que se conoce como consulta tributaria, pues este era uno de los servicios que iban a ser suspendidos temporalmente.

Esta consulta permite conocer si una persona o entidad está o no al día en sus obligaciones. Si esa consulta no se puede realizar algunos proveedores del Estado podrían tener problemas. Esto por cuanto si una empresa está morosa pero se pone al día después del 18 de julio (fecha que estaba planeado el apagón), no podría comprobarse mediante el sistema de consulta, pues estaría fuera de servicio hasta el 4 de agosto, cuando se pensaba reiniciar las plataformas.

Sin embargo, Hacienda decidió posponer, por el momento, todo la desconexión programada para este viernes a las 11: 45 p.m. y así analizar las implicaciones de la medida.

“La medida cautelar provisionalísima interpuesta por la diputada independiente, Johanna Obando y acogida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, nos toma por sorpresa, sobre todo porque además de afectar la integridad del plan para poner en marcha el sistema TRIBU-CR, viene a beneficiar a los incumplidores”, señala el comunicado citando al ministro Nogui Acosta.



Hacienda agregó que la orden del juez " obliga al Ministerio a tomarse el tiempo necesario para valorar las afectaciones de la medida, lo que implica suspender la desactivación de los sistemas y herramientas previstos para las 23:45 horas de este viernes 18 de julio. Adicionalmente, se debe considerar que cualquier ajuste implicará un mayor costo por reprocesos que conllevarían estos atrasos".

El nuevo sistema que se piensa implementar es llamado Tribu-CR y tiene como fin modernizar las plataformas que se utilizan para diversas gestiones tributarias y unificar un sistema que hoy en día, en muchos casos, no está comunicado entre sí.

