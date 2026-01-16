Hacienda confirma monto y fecha para depósito del salario escolar 2026

El Ministerio de Hacienda informó que el próximo viernes 23 de enero depositará ₡168.627 millones correspondientes al salario escolar de 167.238 personas funcionarias públicas activas.

El depósito beneficiará a los trabajadores del Gobierno Central (ministerios y órganos desconcentrados), Asamblea Legislativa (exceptuando a los diputados), Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones y Poder Judicial.

El salario escolar es el cálculo de sumar todos los salarios brutos devengados entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre del año anterior, incluidos los pagos extraordinarios, y luego aplicar un 8,33%, que se traduce en un salario mensual promedio durante ese periodo.

Este pago está exento del impuesto sobre la renta; pero si se aplican las retenciones correspondientes a cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como embargos, pensiones alimentarias y otras deducciones autorizadas, tales como afiliaciones a sindicatos, cooperativas o asociaciones.