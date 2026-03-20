Hacienda celebra: Tribu-CR bajó evasión fiscal

El Ministerio de Hacienda reportó ingresos históricos gracias a la plataforma Tribu-CR, que entre el 6 de octubre de 2025 y el 18 de marzo de 2026 permitió recaudar 2 billones 191 mil 321 millones de colones.

De ese monto, sobresale el aporte de los grandes contribuyentes, quienes pagaron 1 billón 513 mil 761 millones, lo que representa cerca del 70% de los ingresos totales.

El director de Tributación, Mario Ramos, explicó que Tribu-CR facilitó cruces de información que antes no eran posibles, cerrando portillos al fraude y la evasión fiscal. En ese periodo, la plataforma recibió 4.087.697 declaraciones, de las cuales 956.698 se convirtieron en pagos efectivos.

Ramos reconoció que al inicio contribuyentes y contadores enfrentaron dificultades para adaptarse al sistema, pero destacó que la herramienta cuenta con un vector fiscal que facilita su uso.

El pasado lunes se realizó la declaración y pago masivo del impuesto sobre la renta, proceso que, según Tributación, se desarrolló con muy pocas complicaciones.