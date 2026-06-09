Hacienda busca frenar evasión fiscal tras detectar venta de facturas falsas

La evasión fiscal continúa siendo uno de los principales desafíos para las finanzas públicas del país y, según reconoce el Ministerio de Hacienda, quienes buscan evitar el pago de impuestos constantemente desarrollan nuevas estrategias para burlar los controles tributarios.

Una de las prácticas que más preocupa actualmente a las autoridades es la venta irregular de facturas falsas, un mecanismo utilizado para reportar gastos inexistentes y así reducir artificialmente el monto de impuestos a pagar.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, explicó que este tipo de esquemas representa un serio golpe para la recaudación tributaria y obliga al Estado a reforzar los mecanismos de fiscalización.

De hecho, Hacienda ya identificó un caso en el que una empresa habría facilitado la emisión de facturas falsas, permitiendo presuntamente la evasión de miles de millones de colones mediante gastos simulados.

Según las autoridades, este tipo de estructuras son utilizadas para alterar declaraciones tributarias y generar créditos fiscales irregulares, especialmente en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta.

​Ante este panorama, el Ministerio de Hacienda trabaja en reformas legales e iniciativas de ley orientadas a agilizar los procesos de investigación, judicialización y sanción una vez que los casos son detectados.

La intención es cerrar los portillos que actualmente dificultan actuar con rapidez frente a esquemas de fraude tributario cada vez más sofisticados.

Desde Hacienda insisten en que el objetivo del Gobierno es mejorar la recaudación sin aumentar impuestos, fortaleciendo el combate contra la evasión y el incumplimiento fiscal.