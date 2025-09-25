Hacienda apaga esta noche sus sistemas para migrar a Tribu-CR: esto es lo que debe saber

El Ministerio de Hacienda apagará esta noche, a las 11:45 p. m., una buena parte de sus sistemas de gestión tributaria para empezar a migrar información hacia Tribu-CR, la esperada plataforma que entrará en funciones a partir del próximo 6 de octubre.

Eso significa que, desde hoy, sistemas como ATV, TRAVI, DeclaraWeb y EDDI-7 dejarán de funcionar para que los datos de los contribuyentes alimenten a Tribu-CR.

Entre otros, se trasladará la información del Registro Único Tributario (RUT), las declaraciones tributarias recientes, los créditos fiscales y deudas vigentes, y las autorizaciones de representantes legales y situación tributaria en general.

¿Qué significa esto para los contribuyentes?

Lo primero es entender que esta deshabilitación es temporal, pues a partir del próximo 6 de octubre la totalidad de los servicios volverá a estar disponible para los contribuyentes, solo que bajo Tribu-CR.

También es importante aclarar que algunas herramientas seguirán activas mientras se realiza la migración de datos.

Por ejemplo, se mantendrá en línea el facturador gratuito de Hacienda; la gestión y renovación de usuario de comprobantes electrónicos; así como la gestión, renovación y revocación de claves relacionadas con comprobantes electrónicos y la llave criptográfica.

También seguirá funcionando la consulta de verificación de comprobantes electrónicos.

Todos estos servicios deberán realizarse mediante Tribu-CR a partir del 6 de octubre.

Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, presentó este jueves una serie de recomendaciones en medio de estos cambios:

La primera es asegurarse de tener la cédula de identidad vigente, o NITE o DIMEX según corresponda.

Las personas que aperturan el uso del sistema TRIBU-CR estén habilitadas a modificar el Registro Único Tributario (RUT), antes de del 25 de setiembre a las 11:45 p. m.

Tener una copia del actual RUT para comparar con los datos y las obligaciones que se indiquen en TRIBU-CR, una vez que inicie operaciones.

Poner al día todas sus declaraciones y pagos para evitar inconsistencias en la migración.

Solicitar un estado de cuenta de sus tributos para conciliar con sus registros contables.

Verificar que su sistema de comprobante electrónico cumpla con la versión 4.4 del Ministerio de Hacienda y el personal sabe cómo utilizarla.

“También es importante que los contribuyentes y sus asesores fiscales realicen una revisión integral de todas las resoluciones publicadas por el Ministerio de Hacienda relacionadas con la nueva plataforma Tribu-CR, para que puedan analizar con tiempo los cambios en los requerimientos de información y los datos que van a requerir los nuevos modelos de declaración. Por lo anterior, se recomienda revisar los anexos con los diferentes modelos de resolución y sus cuadros explicativos”, explicó Zamora.

“Otros ajustes normativos en formularios de IVA, renta y precios de transferencia también entrarán en vigor con la implementación del nuevo sistema”, añadió.

Otro punto importante es que para el próximo 30 de setiembre está previsto el vencimiento del segundo pago parcial del Impuesto sobre las Utilidades o renta.

De acuerdo con Hacienda, los contribuyentes pueden realizar ese pago por medio del DTR en el Sistema ATV y Conectividad hasta el último minuto del 30 de setiembre, luego de eso podrán realizarlo a partir de las 9 a. m. del 6 de octubre.

El no cumplimiento de este pago dentro del plazo establecido genera intereses sobre el monto dejado de pagar, calculados a la tasa fijada por el Banco Central y publicada por Tributación; multa por mora, que corresponde al 1% por mes o fracción de mes, hasta un máximo del 20 % del impuesto omitido, y posibles sanciones adicionales por incumplimiento de deberes formales.

El Colegio de Contadores Públicos invita a los contribuyentes a la próxima Jornada de Actualización Tributaria, que se realizara el 30 (virtual) y 31 de octubre en el Hotel Crowne Plaza.