Hacienda aclara que no cobrará IVA en transacciones por SINPE Móvil

El Ministerio de Hacienda aclaró que no cobrará el impuesto de valor agregado a las transacciones realizadas por Sinpe Móvil, sino que su intención es cobrar el IVA a las ventas de bienes y servicios que se están realizando mediante esa plataforma.

El ministro Elian Villegas insistió esta mañana que la intención es poder gravar ese tipo de pagos que se están disfrazando de transacciones para eludir el impuesto, pero que esa medida no afectará el traslado de dinero entre personas o remesas.

“En el Ministerio de Hacienda no hemos hablado de un nuevo proyecto de ley para gravar las transacciones por Sinpe, no lo hemos presentado y no lo vamos a presentar, no es esa la intención.

“Lo que hemos indicado es que deben realizarse algunas transacciones que ahí se están realizando porque se pueden estar generando compras y ventas de servicios en los cuales no se cobra IVA o incluso se cobra el IVA pero no se traslada a Hacienda”, aseguró el jerarca.

Hacienda aún no tiene claro cómo podrá realizar esa verificación ni adelantó ninguna idea en ese sentido.