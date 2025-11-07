Hace un año dormían en un cuarto: hoy celebran el hogar que les dio Sueños de Navidad

Hace casi un año, la familia Centeno Güell vivía prácticamente en un solo cuarto, donde cada noche debían mover mesas y sillas para acomodar los colchones, cuidando con extremo cuidado a la pequeña Vicky, quien tiene necesidades especiales.

La situación conmovió a miles de costarricenses, quienes decidieron brindarles apoyo (ver video adjunto de Telenoticias).



Ese gesto solidario permitió que recibieran la casa que tanto habían soñado y necesitaban con urgencia. Hoy, la familia comparte con emoción cómo su vida ha cambiado: Vicky ahora cuenta con un espacio seguro y adaptado, lo que le ha permitido mejorar su postura y realizar terapias con equipos especiales prestados por la institución Centeno Güell.

​“No lo creemos todavía, cada día nos levantamos y vemos la casita y no lo podemos creer. Un sueño que nunca pensé que se iba a hacer realidad”, contó la familia.



Además, la transformación ha beneficiado a toda la familia. Felicia, madre de las niñas, ha visto crecer su emprendimiento gracias a las herramientas de trabajo y al espacio adaptado para ellas. Isabela, por su parte, ahora estudia en un escritorio cómodo y con computadora, mejorando su aprendizaje y concentración.

El proyecto Sueños de Navidad, impulsado por el Club de Leones, Canal 7 y la participación activa de Costa Rica, busca entregar más casas este año, asegurando que más familias puedan vivir en condiciones dignas y seguras.

Desde el 8 de diciembre, las historias de Sueños de Navidad podrán seguirse en las ediciones de Telenoticias y en Teletica.com.