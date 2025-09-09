¿Habrá restricción vehicular este lunes 15 de septiembre?

Este 15 de septiembre, Día de la Independencia, no se aplicará la restricción vehicular por placas en la capital, según informaron las autoridades.

La medida se toma debido al bajo flujo vehicular que suele registrarse durante esa jornada, y con el objetivo de que todas las personas puedan salir a disfrutar de los desfiles y actividades cívicas.

La restricción volverá a estar vigente a partir del martes 16 de septiembre, para las placas terminadas en 3 y 4, como establece el calendario habitual.

El cuerpo policial recuerda a los conductores que las vías principales estarán cerradas durante las celebraciones patrias, por lo que se recomienda tomar rutas alternas y mantenerse informado.