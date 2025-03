¿Habrá nueva prórroga de vacuna contra fiebre amarilla? Esto dice Salud

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, descartó la mañana de este sábado que vayan a darse nuevas prórrogas para la ampliación de la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla, que entrará a regir el próximo 11 de marzo.

En conferencia de prensa, la jerarca rechazó esa posibilidad, al aducir que la enfermedad no conoce de ese tipo de límites y, por el contrario, parece expandirse en zonas como Brasil, Perú o Colombia.

"¿Se acuerdan que, desde diciembre, generamos prórrogas para que las personas no tuvieran esa prisa, esa molestia y anduvieran corriendo? Nosotros esperamos que desde diciembre la gente entendiera el mensaje e hiciera las gestiones respectivas.

"¿Por qué ahora no se gestionan las prórrogas? Porque el mosquito (Aedes aegypti) no entiende de papelería. Porque la enfermedad no va a decir: está bien, entro cuando vuelva a entrar en vigencia la resolución. Ahí es que estamos con brotes activos. Tenemos una alerta alta que ustedes pueden valorar y validar en la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud", explicó la titular del Ministerio de Salud.