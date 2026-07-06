¿Habrá más pruebas de manejo en el Estadio Nacional? Educación Vial responde

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) realizó, por primera vez en la historia, pruebas prácticas de manejo en el Estadio Nacional. La jornada reunió a miles de personas que acudieron con la expectativa de obtener su licencia de conducir mediante la prueba práctica.

Ante la alta participación, Telenoticias consultó a la directora ejecutiva de esa dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre la posibilidad de repetir esta iniciativa (ver video adjunto).

Según explicó Sindy Coto, directora ejecutiva de la DGEV, existe la opción de aprovechar otras sedes para desarrollar jornadas similares, aunque esto dependerá de la disponibilidad de espacios y del respaldo necesario para su organización.

Esta forma parte de una serie de acciones con las que Educación Vial busca ampliar la capacidad de atención. Entre ellas también destaca la habilitación de horarios nocturnos para la aplicación de pruebas.

Pese a estos esfuerzos, la institución enfrenta otro desafío: entre 80 y 90 personas no se presentan cada día a la prueba teórica, lo que provoca que decenas de espacios disponibles queden sin utilizar.