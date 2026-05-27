¿Habrá más jugadores desconvocados? Lo que dicen en la Fedefútbol

Luego de que este martes perdieran su lugar en la convocatoria de la Selección Nacional tres jugadores, la duda que queda en el aire es si habrá más futbolistas separados de cara a los partidos ante Colombia e Inglaterra.

De acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol, Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal fueron desconvocados por asuntos de disciplina.

“El cuerpo técnico es conocedor, igual que la Secretaría General y la Dirección Deportiva, de todo lo que salió, de todo lo que surgió, de los nombres. Se habló con los jugadores y tenemos certeza absoluta, creo yo, de lo que ocurrió. En cuanto a otros jugadores que han sido mencionados, pues es algo que se irá analizando”, detalló Gustavo Araya, secretario federativo.

“El tema que se tocó es el apoyo que se le da transparentemente y directamente al cuerpo técnico de la Selección Mayor en cuanto a la desconvocatoria de los jugadores y todo el análisis que se hizo con respecto a lo ocurrido en estos días”, añadió Araya tras la reunión del comité ejecutivo de este miércoles.

Para Araya, cabe la posibilidad de que aparezcan más datos sobre lo sucedido con Bran, Vargas y Madrigal y que ahí se analice la situación antes de continuar hacia adelante.

“Ya se habló con todas las fuentes posibles con las que había que hablar. En estos momentos no tenemos nuevos elementos para poder continuar”.

“Por supuesto que, si salen nuevos elementos, se tomarán en cuenta, pero tienen que entender que nosotros no somos una policía investigativa. No tenemos los recursos ni tampoco la potestad jurídica para exigir videos”, concluyó Araya.