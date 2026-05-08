Habilitan horarios especiales de tren para asistir al Traspaso de Poderes

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) habilitará este 8 de mayo servicios especiales de tren para facilitar el traslado de las personas que deseen asistir al acto de traspaso de poderes en La Sabana.



Las unidades tendrán como destino la estación de La Salle, considerada la parada ferroviaria más cercana al Estadio Nacional, donde se desarrollará la actividad oficial (ver video adjunto en la portada).



Los servicios especiales saldrán desde Cartago, Alajuela, Heredia y San José durante la mañana, con horarios escalonados para atender la demanda de usuarios.



Desde Cartago, los trenes partirán a las 7:40 a.m., 8:11 a.m. y 9:01 a.m. Mientras tanto, desde Alajuela habrá una salida programada a las 8:31 a.m.



En el caso de Heredia, las salidas serán a las 8:54 a.m. y 9:31 a.m.



Por su parte, desde la estación del Atlántico, en San José, los trenes saldrán a las 8:30 a.m., 9:00 a.m., 9:29 a.m., 9:50 a.m. y 9:56 a.m.



Desde la estación del Pacífico, también en la capital, las salidas están programadas para las 8:45 a.m., 9:15 a.m., 9:44 a.m., 10:05 a.m. y 10:11 a.m.



El presidente ejecutivo de Incofer, Álvaro Bermúdez, indicó que los servicios especiales buscan facilitar el traslado de los asistentes y posteriormente su regreso hacia sus destinos habituales.



Para el retorno, se habilitarán dos trenes con salida desde La Salle hacia la estación del Atlántico a las 2:45 p.m. y 3:00 p.m. Desde ese punto, los pasajeros podrán conectar con los servicios regulares hacia Heredia, Alajuela y Cartago.



Incofer recordó que todos los recorridos realizarán las paradas habituales y que las tarifas aplicadas serán las vigentes.



