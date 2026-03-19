¿Ha sentido más calor? Evento astronómico elevará aún más las temperaturas, según el IMN

En los últimos días, las temperaturas se han sentido más altas de lo habitual en distintas zonas del país.

A las condiciones propias de la época se suman la poca nubosidad, la disminución de los vientos y un aumento en la radiación solar, lo que provoca una sensación térmica más elevada, especialmente durante las horas del mediodía y la tarde.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este comportamiento responde en parte a las condiciones típicas de la estación seca y al incremento progresivo de la radiación.

Sin embargo, a este escenario se suma un evento astronómico poco común, pero totalmente predecible, que favorece el aumento de las temperaturas: “el sol cenital”.

Este fenómeno ocurre únicamente dos veces al año. En Costa Rica se presenta durante el mes de abril y se repite entre agosto y septiembre, coincidiendo además con el periodo en el que la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más altos.

Aunque este evento incrementa la radiación solar directa sobre el territorio nacional, el IMN aclara que no es el único factor que influye en las altas temperaturas registradas en los últimos días.

Los datos más recientes ya reportan temperaturas superiores a los 38 grados Celsius en algunos puntos del país, lo que refuerza el llamado de las autoridades a extremar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol.