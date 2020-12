Gustavo Gutiérrez fue juramentado como rector de la UCR

Gustavo Gutiérrez Espeleta fue juramentado oficialmente como el nuevo en el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), la mañana de este jueves.

El jerarca fue elegido en segunda ronda y estará al frente de la institución por los próximos cuatro años: asumirá funciones a partir del 1° de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024.

“Nuestros desafíos no son pocos y no son menores. En los meses pasados ustedes me vieron haciendo un ejercicio de autocrítica, esto es algo que deberíamos poder seguir realizando. Tenemos que ejercer ante nuestra propia institución un reconocimiento franco de lo que debemos cambiar y aquello a lo cual debemos aspirar", indicó durante la ceremonia.