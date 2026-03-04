Guía turístico cuenta cómo logró impresionante video de tiburón ballena

El tiburón ballena que grabó Jesús Rueda Molina al mediodía de este lunes, cerca de playa Nacascolo, en el Pacífico costarricense, puede medir entre cinco y seis metros de largo.

Rueda regresaba a un hotel en su embarcación, junto a 18 huéspedes. Todos pudieron apreciar al tiburón ballena muy de cerca, durante al menos 10 minutos (ver video adjunto de Telenoticias).

Jesús no se cansa de enseñar el video, que ya es viral en redes sociales.

Este vecino de Belén de Carrillo, Guanacaste, y de 31 años de edad, utilizó sus conocimientos para obtener la mejor imagen.

Según contó a este medio, por su trabajo ha tenido la oportunidad de ver otros tiburones ballena, el año pasado y la semana anterior, pero nunca tan de cerca y menos poder documentarlo, como en esta oportunidad.