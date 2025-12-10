Guardavidas de Jacó: “En el día salvo vidas de personas y en la noche a las tortugas”

El jefe de guardavidas de Playa Jacó, Marchen, reiteró la urgencia de que la comunidad adopte medidas para proteger a la tortuga Lora durante su temporada de desove.



El funcionario explicó que su labor de conservación comenzó de manera individual y ya ha sumado a muchas personas en muy corto tiempo.

Marchen, jefe de Guardavidas de playa Jacó.

“Este es un proyecto que inicié solo. Luego hice un video y lo publiqué, y poco a poco se fueron sumando más voluntarios a la causa. En la actualidad, el grupo ha crecido significativamente, somos más de 20 voluntarios y ya reportamos más de 1.400 tortugas Lora liberadas”, comentó.

No obstante, advirtió que persisten desafíos importantes. Según señaló, las luces blancas de hoteles y comercios frente a la playa están generando un impacto directo en el comportamiento de la especie.

Tortugas Lora en playa Jacó.

“Las tortuguitas se desorientan por la contaminación de luz blanca, lo cual provoca que se metan en lugares peligrosos o no puedan llegar al mar.

“Necesitamos que la comunidad de Jacó haga conciencia en el tema de las luces, ya que están afectando la especie. Jacó, si no cambia las luces a ámbar, la especie se verá muy afectada”, señaló Marchen.

También agregó que el problema se extiende a Herradura y Playa Hermosa, donde es necesario sustituir luces blancas por ámbar o rojas durante la temporada de desove que se da en esta época del año.



El guardavidas destacó que, ante los riesgos, decidió crear un vivero para proteger los nidos: “Para evitar cualquier daño a los nidos, decidí crear un vivero donde trasladamos los huevitos para protegerlos adecuadamente”.

Actualmente, operan dos viveros en Jacó.

“El alcalde Francisco González ha hecho esfuerzos para que el comercio colabore, retirando las luces blancas y espirales en zonas públicas, parqueos y áreas que las tortugas utilizan para desovar.

“En el día salvo vidas de personas y en la noche a las tortugas. Debemos de mantener el orden en la playa y continuar con las acciones de conservación", dijo Marchen.



En Costa Rica, la tortuga Lora (Lepidochelys olivacea) se reproduce principalmente en tres zonas del Pacífico, donde realiza sus desoves y, en algunos casos, sus famosas arribadas.



Los sitios principales de anidación son en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (Guanacaste); este es el sitio más importante del país para la especie y aquí ocurren las mayores arribadas, con miles de tortugas llegando simultáneamente a desovar.



También en Playa Nancite, en el Parque Nacional Santa Rosa (Guanacaste), y en las playas del Pacífico Central como Jacó, Hermosa y Herradura.

