Guanacasteco de 28 años pasó siete meses hospitalizado tras contagio de COVID-19

David Velázquez Gutiérrez, un guanacasteco de 28 años, se infectó de COVID-19 y vivió la experiencia más complicada de su vida.

Estuvo siete meses hospitalizado en diferentes unidades por complicaciones relacionadas con la enfermedad, de los cuales cinco estuvo en coma inducido.

El joven cuenta que su historia inició en diciembre del 2020, cuando su papá dio positivo por el virus. Él se encargó de llevarlo al hospital, donde estuvo internado durante 15 días por complicaciones relacionadas con el COVID-19. El día que su papá finalmente volvió a casa, David empezó a sentirse mal.

El 26 de diciembre, David se puso mal y fue llevado al hospital con problemas de respiración, tos y fiebre: estaba contagiado.