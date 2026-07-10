Guanacaste y Limón se quedan sin representantes en el fútbol de Primera

El fútbol de Primera saldrá muy poco del Valle Central este semestre en el Torneo de Apertura 2026. De las provincias costeras únicamente Puntarenas FC se mantiene en el balompié de la máxima categoría.

Primero hagamos un recuento: deportivamente, solo perdió la categoría Limón FC, pues en mayo de 2021 quedó fuera de la liguilla por el no descenso ante el Sporting FC.



Posteriormente, se dio el caso de Guanacasteca, luego de que 12 de junio de 2025 el Tribunal de Apelaciones de la Federación confirmara la revocatoria de la licencia al club. "Este último órgano constató y confirmó que hubo un incumplimiento grave en el criterio financiero que sustentaba la licencia de club profesional y vulneró el Fair Play Financiero, así como la equidad deportiva", indicó la Federación.

Además, el 24 de junio de 2026, el Tribunal de Apelaciones de la Federación también confirmó la revocatoria de la licencia para los guapileños. "El Tribunal confirmó lo resuelto por el Comité de Licencias frente al incumplimiento grave en el criterio financiero que sustentaba la licencia de club profesional, y por haber vulnerado el Fair Play Financiero, así como la equidad deportiva", señaló el ente rector del balompié tico.

El último caso es el de Municipal Liberia que no tuvo el aval del Comité de Licencias de la Federación, según se informó el 30 de junio de 2026. "Presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal, de modo que el criterio legal no fue satisfecho por parte de la sociedad que administra, Horus Fútbol Club S.A.D. Esta condición contraviene el Fair Play y la transparencia financiera".

Ahora el club liberiano buscará el licenciamiento para Liga de Ascenso.

Puestas las sanciones, esto deja a Guanacaste y Limón sin representantes en el balompié de Primera.

"Pienso en los cientos de niños y jóvenes de Guanacaste que crecieron soñando con vestir la camiseta de ADG o del Municipal Liberia y debutar en Primera División defendiendo los colores de su tierra. ¿Cuántos de esos sueños quedan hoy en pausa? El fútbol no solo pierde equipos; pierde oportunidades para una generación que veía en estos clubes el camino para cumplir sus metas", escribió, en sus redes sociales, Minor Díaz, quien fuera entrenador de ambos clubes.

Por su parte, Yosimar Arias, exgerente deportivo de Guanacasteca, comentó: "Duele ver que otro equipo guanacasteco pase por una situación así, pero por lo menos pareciera que en Liberia entendieron que si uno se equivoca toca apechugar. Hay que asumir las consecuencias, dar la cara y seguir adelante. Solo así se puede volver a empezar. Ojalá en la ADG hubiera pasado lo mismo".

Incluso, el jugador paraguayo Fernando Lesme, hoy jugador de Herediano y exficha de Liberia, envió un mensaje a los colaboradores del club liberiano que se quedaron sin empleo.