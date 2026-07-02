Grupo usaba nombre de alias "Diablo" como "franquicia" para amenazar a narcos rivales

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la organización criminal desarticulada este jueves en Osa utilizaba el nombre de la estructura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", como una "especie de franquicia" para intimidar a otros vendedores de droga de la zona.



El director general a. i. del OIJ, Michael Soto, explicó que la investigación permitió establecer un aparente vínculo entre ambos grupos. Según la hipótesis policial, el grupo de Arias Monge abastecía de droga a la estructura que operaba en Osa para su distribución local.



​﻿"Además, utilizaban este nombre como especie de franquicia para amedrentar y amenazar a los demás vendedores habituales de la zona", indicó Soto.

Las autoridades señalaron que la organización operaba principalmente en Osa, Palmar Norte y Palmar Sur. La investigación inició hace aproximadamente dos años, cuando un hombre de apellido Sainz, conocido como La Jota, al parecer, comenzó a tomar el control del narcomenudeo mediante amenazas y hechos violentos.

De acuerdo con el OIJ, el grupo desplazó a otros vendedores de droga y consolidó su dominio territorial por medio de intimidaciones, homicidios y otras acciones violentas.

Este jueves, el OIJ ejecutó 13 allanamientos como parte del caso, llamado "Triángulo". La operación dejó 12 personas detenidas. El objetivo es capturar a 18 sospechosos vinculados con tráfico local de drogas y varios homicidios.

La investigación también relaciona a la organización con cuatro homicidios. Uno de esos casos ya fue esclarecido. Los otros tres permanecen bajo investigación.

Durante los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron dos armas de fuego y una importante cantidad de droga y marihuana. En una persecución ocurrida durante la investigación, los oficiales también incautaron un fusil AR-15, un fusil calibre 30-30 y municiones tras el vuelco del vehículo en el que viajaban varios sospechosos.