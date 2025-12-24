Grupo robaba combustible con manguera que cruzaba río y varias propiedades en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó una casa y dos bodegas para detener a seis personas por presunto robo de combustible (vea video adjunto de Telenoticias).

Los operativos se realizaron el martes en Río Blanco de Limón, pero la investigación inició en noviembre, luego de que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) recibiera información sobre una manguera que conectaba el poliducto con las estructuras allanadas.

Esta última institución pudo corroborar que la extracción se hacía mediante una manguera de alta presión de 500 metros de largo, que incluso cruzaba un río y varias propiedades vecinas.

Un hombre de apellido Herman fue capturado durante la intervención en una de las estructuras. Otros cinco de apellidos Pérez (dos), Salmón, Oses y Chavarría fueron detenidos en Ruta 32, cuando intentaban huir.

Las diligencias permitieron el decomiso de tanquetas, estañones, manómetros, una manguera valorada en ¢2,5 millones y 3.000 litros de combustible.

A los sujetos aprehendidos se les remitió al Ministerio Público, para que este resuelva su situación jurídica.

