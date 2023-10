Grupo de ticos está varado en El Salvador por falta de visa para entrar a Honduras

10 de octubre de 2023, 10:27 AM

Las jóvenes, de primer y segundo año de colegio, competirán a partir de este miércoles en fútbol categoría C.

"Estamos varados acá en El Salvador; la aerolínea no nos permitió viajar hoy a Honduras. Perdimos la conexión que teníamos Salvador-Honduras y estamos aquí sin saber qué podemos hacer, dónde podemos ir", dijo José López, uno de los padres afectados, a Teletica.com. ​

El padre señaló que esperan que el Gobierno costarricense pueda intervenir por ellos para lograr el viaje; sin embargo, no han podido comunicarse con ninguna autoridad nacional. "Nuestras niñas viajan hoy y no nos vamos a encontrar con ellas en Honduras si no se nos ayuda", agregó.