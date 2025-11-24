Grupo Columbia tampoco participó en subasta de frecuencias

El Grupo Columbia, que posee cuatro emisoras de radio, no participó en la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico.

La decisión de la empresa la dio a conocer la mañana de este lunes la periodista Vilma Ibarra, al abrir su programa Hablando Claro, que se transmite por Radio Columbia 98,7 FM.

Precisamente, esa es una de las emisoras que pertenece a la compañía, junto a Columbia Estéreo 92,7 FM, Radio 2 99,5 FM y Amplify Radio 95,5 FM.

"El viernes pasado a la medianoche se cerró la recepción de las ofertas para la subasta del espectro radioeléctrico que llevan adelante la Superitendencia de Telecomunicaciones y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nuestra cadena de emisoras, Columbia, no participó. Estoy hablando de esta frecuencia, 98,7, de nuestra hermana Columbia Stereo, de Radio 2 y Amplify. Esa es nuestra cadena de emisoras. "Este es un proceso que tiene muchos pasos, es muy complejo, técnicamente hablando, políticamente hablando también. Pero lo cierto es que la mayoría de las empresas de radiocomunicación no pueden participar porque es exorbitantemente elevado y no pudimos participar", explicó la comunicadora.

Ibarra aclaró que las implicaciones de la decisión deberán ser indicadas en su oportunidad por la vocería oficial del grupo.

La periodista abordó el tema por considerarlo uno de interés público y, en esa línea, se adentró a analizarlo con el experto en la materia, Juan Manuel Campos, así como con el politólogo Gustavo Araya.