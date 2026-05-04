Grecia y Corredores fueron los cantones más golpeados por las lluvias

Las lluvias registradas durante el fin de semana, principalmente este domingo, provocaron incidentes en distintas zonas del país, siendo los cantones de Corredores (Zona Sur) y Grecia, en Alajuela, los más afectados.



El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, indicó que las precipitaciones se presentaron en todo el territorio nacional con acumulados importantes en el Pacífico Sur y en el Valle Central.

"En el cantón de Corredores, se reportaron varios incidentes por inundación, principalmente en la comunidad de El Progreso, donde al menos dos viviendas resultaron anegadas. Las personas fueron evacuadas y pasaron la noche en casa de familiares”, detalló Picado.

Posteriormente, tras el descenso de las aguas, el Comité Municipal de Emergencias de Corredores realizó inspecciones en seis estructuras con el fin de evaluar riesgos y coordinar la asistencia a las personas afectadas.



Por su parte, en el cantón de Grecia, siete casas presentaron daños, en su mayoría en los techos, como consecuencia de los fuertes vientos.

"La CNE, en conjunto con el Comité Municipal de Emergencias de Grecia, envió suministros para atender a las familias perjudicadas. Además, como parte de la coordinación interinstitucional, se prevé que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) lleve a cabo este lunes una valoración socioeconómica de los afectados", comentó Picado.

En cuanto a las condiciones climáticas, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para el inicio de semana se espera un patrón similar al de días recientes. Las mañanas serán calientes y lluvias por las tardes y noches, principalmente para el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.



Asimismo, el IMN reportó que este lunes el país amaneció mayormente soleado, con la presencia de un banco de niebla al sur de Pérez Zeledón, además de nubosidad entre poca y parcial en el Caribe Norte y la Zona Norte.

