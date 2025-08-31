Granja que ayuda a niños de escasos recursos cruza fronteras y fortalece el bienestar infantil

La granja Roblealto anuncia la reanudación de exportaciones de productos avícolas a Panamá tras 11 años de ausencia, integrando su línea Dekalb White de huevo blanco, la Isa Brown de postura marrón y el pollito rústico Sasso, con la meta de alcanzar hasta un 20 % de participación de mercado en tres años.

La apertura al mercado panameño se suma a sus envíos a Nicaragua y Honduras. La compañía prevé capturar un 8 % del mercado en el primer año, 15 % en el segundo y 20 % en el tercero, aprovechando que el consumo de huevo blanco en Panamá apenas llega al 1 %.

El diferencial de Granja Roblealto radica en su alta calidad genética, soporte técnico especializado y una cadena logística que garantiza la llegada del producto en menos de 36 horas. Para ello invirtió más de $500.000 en incubadoras de última generación y vehículos con control de temperatura, ventilación y humedad.

“Cada venta impulsa nuestra misión social: respaldar a cientos de niños y familias en condición de vulnerabilidad en Costa Rica”, afirmó el Ing. Gregorio Rodríguez Quintero, gerente de Ventas Técnicas de la granja.

Los ingresos de las exportaciones sostienen a la Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño, organización con 93 años de trayectoria que atiende diariamente a más de 900 menores y 651 familias mediante programas de residencia temporal, cuidado diurno, atención para adolescentes y una escuela acreditada por el MEP.

En 2024, la Asociación registró 432 solicitudes de ingreso en el Programa de Servicios Externos (PROSE), 185 aprobaciones y mantiene 501 menores en lista de espera. Además, opera cuatro centros infantiles, un Hogar Bíblico con 79 niños en nueve casas y el programa de Atención al Adolescente con 120 beneficiarios.

Frente a barreras logísticas, riesgos sanitarios y la inestabilidad política regional, Granja Roblealto diversifica mercados en Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras. Con un consumo de proteína avícola en Centroamérica en crecimiento anual cercano al 5 %, la empresa busca que las exportaciones representen el 60 % de sus ventas técnicas en el mediano plazo.