"Gracias por salvar mi vida", le dice niña a oficial de tránsito

El oficial Mario Vargas logró detener un carro que transitaba contravía por la Ruta 27, con una niña de 10 años y su papá descompensado a bordo, el jueves anterior.

Tras esta heroica acción, la menor le escribió una carta de agradecimiento.



"Hola don Mario, muchísimas gracias por salvar mi vida, nunca olvidaré ese momento. De: Mía. Para: Don Mario. ¡Gracias!", escribió la pequeña.

La niña fue junto a su mamá, al día siguiente de esta situación, para llevarle la carta y un queque al oficial a la Delegación de Tránsito de Atenas.

Sin embargo, don Mario se encontraba en horario nocturno, por lo que no estaba cuando llegaron. El comandante Manuel Carballo las recibió y prometió entregar la carta y un queque a su compañero.

Don Mario contó a Teletica.com que le hicieron llegar los presentes y se siente muy feliz por este lindo gesto.

"Muy agradecido porque la chiquita llegó con el gesto para mí y una cartita hecha a mano por ella para agradecer que yo le ayudara, tanto a ella como al papá, para que no hayan tenido ningún accidente grave. Dichosamente me tocó a mí, como le hubiera tocado a otro policía, pero me tocó a mí y gracias a Dios todo salió bien", dijo Vargas.