¡Gordo Navideño sale a la venta! Este será el cotizado premio mayor

La Junta de Protección Social (JPS) anunció, este lunes, la salida a la venta del tradicional Gordo Navideño



Para este 2025, el premio mayor del sorteo más importante del año será de ₡8.000 millones, repartidos en cinco emisiones (₡1.600 millones).



Cada fracción costará ₡2.000 y el entero tendrá 40 fracciones, de manera que cada billete de lotería del premio mayor pagará ₡40 millones.



“Hoy damos inicio al sorteo más importante de Costa Rica, el Gordo Navideño 2025. Es un sorteo que nos trae sueños, cada persona que compra un billete de lotería sueña con ese premio y a través del Gordo beneficiamos más de 500 programas sociales a través del país”, aseguró la presidenta ejecutiva de la JPS, Mariela Vargas.



El segundo premio en importancia será de ₡800 millones (₡160 millones por emisión) y el tercero de ₡400 millones (₡80 millones).



El sorteo se realizará el próximo 14 de diciembre.