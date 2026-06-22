Gordito de Medio Año 2026 ya está a la venta: conozca los premios y fechas clave

La Junta de Protección Social (JPS) anunció la venta del Gordito de Medio Año 2026, un sorteo que repartirá más de ₡4.800 millones en premios y que también generará recursos para programas de bienestar social en Costa Rica.



La venta inició este lunes 22 de junio mediante las personas vendedoras autorizadas y la plataforma oficial de la institución.



El sorteo se realizará el domingo 5 de julio y contará con un premio mayor de ₡1.500 millones, distribuido en una emisión triple con 100 mil billetes cada una.



Cada emisión tendrá un premio mayor de ₡500 millones, un segundo premio de ₡80 millones y un tercer premio de ₡40 millones. El precio oficial será de ₡2.500 por fracción y ₡25.000 por entero.



Además de las posibilidades de ganar para quienes compren lotería, la JPS proyecta importantes ingresos que se destinan a distintos sectores.



La institución estima una ganancia superior a ₡751 millones para las personas vendedoras autorizadas de lotería, ₡70 millones para el Fondo Mutual de los Vendedores de Lotería (FOMUVEL), ₡118 millones en impuestos y más de ₡916 millones para organizaciones sociales.



El gerente general de la Junta de Protección Social, Allan Marín Roldán, destacó la importancia de adquirir productos oficiales.

​“Cuando una persona compra lotería legal, apoya programas sociales y garantiza que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan”, indicó Marín.

La JPS habilitará varias actividades para quienes participen en el Gordito de Medio Año 2026.



Entre ellas se encuentra el Coleccionable Digital Gordito de Medio Año 2026, disponible del 22 de junio al 6 de julio mediante las aplicaciones JPS Plus y JPS a su alcance.



Las personas podrán completar coleccionables digitales y participar por premios de:

​100 premios de ₡1 millón.

100 premios de ₡750 mil.

100 premios de ₡500 mil.

El sorteo de esta promoción será el 9 de julio.



También estará disponible la Quiniela Mundial 2026, donde las personas podrán realizar pronósticos de partidos oficiales del Mundial 2026 al escanear fracciones de Lotería Nacional o Lotería Popular en las aplicaciones oficiales.



Esta promoción entregará premios de hasta ₡10 millones.



Además, quienes activen sus fracciones podrán participar por premios adicionales de ₡500 mil, ₡300 mil, ₡200 mil y paquetes de Raspa.



Las activaciones estarán disponibles hasta el 1.° de agosto y el sorteo se realizará el 3 de agosto.

​JPS habilitará espacios para evitar sobreprecios

Para evitar los sobreprecios de la lotería, la Junta de Protección Social habilitará un Espacio Libre de Especulación los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio.

El espacio funcionará en la entrada principal de la JPS, de 9 a. m. a 3:30 p. m.



La venta estará a cargo de personas vendedoras autorizadas, quienes ofrecerán diferentes números y series al precio oficial.



El lugar contará con supervisión de inspectores de lotería, acompañamiento de la Policía Municipal y espacios para que los consumidores puedan estacionar sus vehículos.



La institución recordó a la población comprar únicamente lotería legal y exigir siempre el valor establecido.



Como parte de la estrategia para acercar la lotería a las comunidades, la JPS realizará una gira nacional del 29 de junio al 4 de julio. La actividad visitará localidades de las siete provincias, entre ellas Esparza, Quepos, Guápiles, Puntarenas, Limón, Nicoya, Ciudad Neily, Santa Cruz, Liberia, Pérez Zeledón, Sarapiquí, Heredia, Cartago, Alajuela y San José.



La JPS recordó que los ingresos generados por estos sorteos permiten financiar programas dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad en todo el país.

