Google y la SIP llevan la inteligencia artificial a 21 medios latinoamericanos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en alianza con la Google News Initiative (GNI), anunció que 21 medios de comunicación de 12 países de América Latina fueron seleccionados para la etapa de implementación del AI Product Lab, un programa que busca acelerar la innovación y la aplicación de inteligencia artificial en las redacciones de la región.

La iniciativa permitirá que las organizaciones periodísticas avancen del diseño de ideas a la implementación técnica de soluciones basadas en IA, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad y el desarrollo editorial en un entorno cada vez más desafiante.

“El AI Product Lab representa un paso decisivo para que los medios de América Latina pasen del interés por la Inteligencia Artificial a su aplicación concreta y estratégica. Gracias al apoyo sostenido de Google News Initiative, este programa no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que fortalece la capacidad de los medios para desarrollar productos, optimizar procesos y construir modelos sostenibles”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

El programa, diseñado e implementado por la consultora Marktube, busca acelerar la creación de contenidos, el desarrollo de productos digitales, la eficiencia operativa y la innovación en modelos de negocio mediante aplicaciones prácticas de IA.

Financiamiento y diversidad de medios

Los medios seleccionados recibirán financiamiento para ejecutar sus proyectos en 12 mercados clave: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google, destacó: “Estamos profundamente entusiasmados de ver la innovación y las propuestas que surgen de los medios de la región a través del AI Product Lab. Estas iniciativas tendrán un impacto significativo en la manera en que la población latinoamericana accede a información relevante y de calidad”.

Desafíos comunes y soluciones estratégicas

Durante la fase de diagnóstico, los equipos identificaron tres retos principales:

La fatiga en los flujos de trabajo editoriales por tareas repetitivas.

La existencia de vastos archivos históricos que permanecen como patrimonio inactivo.

La necesidad de reducir la distancia con las audiencias mediante personalización efectiva.

Ezequiel Arbusti, director de Marktube Group, subrayó que el verdadero valor del programa reside en la creación de capacidades instaladas y en la adopción de una visión de producto que convierte la IA en un aliado estratégico para la sostenibilidad de los medios.

Cuatro verticales de solución

Los proyectos financiados se agrupan en cuatro áreas clave:

Copilotos de redacción: herramientas de corrección automática, asistentes de borradores y sistemas de transcripción.

herramientas de corrección automática, asistentes de borradores y sistemas de transcripción. Recuperación y consultas inteligentes: tecnologías para interactuar con archivos históricos y obtener contexto inmediato.

tecnologías para interactuar con archivos históricos y obtener contexto inmediato. Fidelización y recomendación: sistemas que perfilan al lector para ofrecer contenido personalizado.

sistemas que perfilan al lector para ofrecer contenido personalizado. Aplicaciones especializadas: soluciones enfocadas en optimizar unidades de negocio específicas.

La fase de desarrollo se extenderá hasta abril de 2026 y concluirá con una sesión final de resultados y aprendizajes compartidos. El esfuerzo busca consolidar una red de colaboración regional que permita a los medios trascender el uso de herramientas puntuales y liderar la transformación digital con visión de largo plazo.