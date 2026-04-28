Golpe al narcomenudeo en el Pacífico Central: 23 allanamientos en Esparza y Caldera

Un total de 17 personas fueron detenidas la madrugada de este martes durante un amplio operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD), que incluyó 23 allanamientos en distintos puntos de Esparza, Caldera y Tibibí, en Puntarenas.

Entre los capturados figura alias “Moti”, señalado como líder de una estructura criminal vinculada al narcomenudeo, la cual habría heredado tras el asesinato de su hermano (ver video adjunto en la portada).

La operación policial inició a las 4:00 a.m. y tuvo como objetivo desarticular una organización dedicada al tráfico local de drogas en el Pacífico Central. Las diligencias se concentraron en comunidades como Villanueva de Esparza, donde se realizaron varias intervenciones simultáneas.

De acuerdo con las autoridades, el principal sospechoso, de apellidos Rojas Rodríguez y conocido como alias “Moti”, asumió el control del grupo tras la muerte de su hermano, alias “Mufasa”, quien fue asesinado en agosto del año anterior en un bar de Santa Ana.

Según la investigación, iniciada en 2024, la organización habría sido fundada por “Mufasa” en la provincia de Puntarenas, desde donde expandió sus operaciones hacia otras zonas. Tras su muerte, “Moti” tomó el liderazgo, intensificando disputas territoriales con otros grupos criminales.

El director de la PCD, Stephen Madden, indicó que la estructura es considerada altamente violenta y que incluso se registraron conflictos internos entre sus integrantes, así como enfrentamientos con otras organizaciones.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron armas de fuego, entre ellas pistolas calibre 9 milímetros y revólveres .38. Además, en uno de los inmuebles se halló un altar dedicado a la Santa Muerte, acompañado de dinero en efectivo, una práctica que, según la Policía, se ha vuelto recurrente en este tipo de investigaciones.

Las autoridades también confirmaron que el principal sospechoso había sido víctima de un atentado en diciembre pasado, lo que lo llevó a reforzar sus medidas de seguridad y a resguardarse en varias estructuras utilizadas como refugio y centro de operaciones.

El operativo contó con el apoyo de otras unidades policiales, incluyendo el Ministerio de Seguridad Pública, y forma parte de una serie de acciones dirigidas a combatir el narcomenudeo y la violencia asociada en la región.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la organización y posibles vínculos con otros grupos criminales en el país.