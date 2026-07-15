Golpe al bolsillo: pasajes de bus hacia Turrialba suben ₡660 más por viaje

Miles de usuarios que se movilizan diariamente entre San José, Juan Viñas y Turrialba deberán destinar una mayor parte de su presupuesto al transporte público tras el reciente ajuste tarifario aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La modificación, solicitada por la empresa Transtusa, elevó considerablemente el costo de varias rutas de autobús que conectan la capital con el este del país.

Entre los principales cambios destaca la ruta San José–Turrialba, cuyo pasaje pasó de ₡1.740 a ₡2.400, lo que representa un incremento de ₡660 por viaje.

Asimismo, la tarifa entre San José y Juan Viñas aumentó de ₡1.540 a ₡2.120, mientras que el recorrido entre Turrialba y Cartago pasó de ₡1.040 a ₡1.430.

El ajuste tendrá un impacto directo sobre miles de trabajadores y estudiantes que utilizan estas rutas de manera frecuente.

Por ejemplo, una persona que viaje de lunes a viernes entre San José y Turrialba para asistir a su trabajo o centro de estudios pasará de gastar aproximadamente ₡69.600 al mes a desembolsar cerca de ₡96.000, es decir, unos ₡26.400 adicionales mensuales únicamente en transporte.

La medida ya había generado preocupación entre diversos sectores. De hecho, la Defensoría de los Habitantes había manifestado su oposición al incremento solicitado por la empresa, al considerar las implicaciones económicas que tendría para los usuarios del servicio.

Según datos aportados por la propia operadora, más de 112.000 pasajeros utilizan mensualmente estas rutas, por lo que el aumento tendrá un efecto significativo en la economía de miles de hogares que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.