Golpe al bolsillo: Más de la mitad de los productos y servicios de la canasta básica subieron de precio

Más de la mitad de los bienes y servicios que conforman la canasta utilizada para medir el costo de la vida aumentaron de precio durante el mes de junio, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



De los 289 bienes y servicios que integran el índice de precios al consumidor, un 51% registró aumentos, mientras que un 31% disminuyó de precio y el 18% restante no presentó variaciones.



El informe señala que la inflación mensual fue de 0,71% en junio. La inflación acumulada en el primer semestre del año alcanzó 0,08%, mientras que la variación interanual se ubicó en -0,32%.



Entre los bienes y servicios que más aumentaron de precio durante junio destacan: el tomate, boletos aéreos, paquetes turísticos al extranjero, gasolina y transporte en autobús.



En contraste, los productos que registraron las mayores disminuciones fueron los huevos, zanahoria, limón ácido, chile dulce y diésel



De acuerdo con el INEC, la gasolina, el transporte en autobús y los paquetes turísticos al extranjero fueron los bienes y servicios que más presionaron al alza el índice durante junio, mientras que la caída en los precios de los huevos, el diésel y la pechuga de pollo contribuyó a moderar ese incremento.

