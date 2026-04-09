Golpe a red ligada a Tony Peña Russell: OIJ y Fiscalía realizan 12 allanamientos en Limón

Un total de 12 allanamientos se realizan la mañana de este jueves en el cantón central de Limón, como parte de un operativo conjunto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, dirigido a desarticular una estructura criminal vinculada con venta de drogas, homicidios y robos agravados.



Las autoridades indicaron que el grupo estaría conformado por exintegrantes de la organización de Tony Peña Russell, quienes retomaron las actividades ilícitas tras la captura de este sujeto (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con información oficial, los operativos iniciaron en horas de la madrugada en distintos puntos del cantón central de la provincia de Limón, con la participación de equipos tácticos del OIJ, incluido el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).



Las diligencias tienen como objetivo impactar a una presunta estructura criminal que, según las investigaciones, está dedicada a la comercialización de drogas, la comisión de robos agravados y que además figura como sospechosa en al menos un homicidio ocurrido en la zona.



Las autoridades detallaron que la mayoría de los integrantes de esta organización habrían formado parte anteriormente de la banda liderada por Tony Peña Russell. No obstante, tras la detención de este individuo, los sospechosos se habrían reorganizado para continuar con las actividades ilícitas de manera independiente.



Durante los allanamientos, los agentes judiciales realizaron ingresos simultáneos a varias viviendas, en busca de evidencia clave y posibles detenciones que permitan avanzar con el caso.



El OIJ y la Fiscalía no descartan que se logren capturas conforme avance el operativo, el cual se mantiene en desarrollo.

