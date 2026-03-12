Gobierno revela ataque cibernético contra el ICE

El Gobierno de Costa Rica reveló la existencia de un ataque cibernético contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El anuncio lo hizo la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, este jueves en una conferencia de prensa desde Casa Presidencial, en Zapote.



La jerarca explicó que la primera actividad sospechosa ocurrió a finales de enero, y que el incidente fue confirmado, posteriormente, mediante a﻿nálisis forenses realizados por un ente experto: Google.

“Se confirmó la presencia del actor de amenaza con enfoque en la industria de Telecomunicaciones y cuyo objetivo es el ciberespionaje”, indicó Bogantes.

Asimismo, indicó que las amenazas, aparentemente, tienen su origen en China.



De acuerdo con la ministra, la institución también estableció contacto con autoridades internacionales para atender la situación.

“El Micitt contactó al gobierno de Estados Unidos, que nos está apoyando para la atención del incidente”, afirmó.



“Este actor de amenaza ha sido identificado en 42 países y su enfoque es el sector de telecomunicaciones y el ciberespionaje”, agregó Bogantes.

¿A qué tuvieron acceso?

Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, manifestó que el ataque no compromete la red de electricidad ni de telecomnunicaciones, que son los servicios críticos; pero sí las redes de Tecnología de la Información que maneja los correos eléctrónicos internos de la entidad.

“Se ha confirmado que hay informacón de correos internos y no de clientes, por lo que coordinamos de inmediato las medidas de ciberseguridad para contener y evitar la propagación de más informaicón.



“Hemos logrado notar la extracción de 9 gigabyte de información de correos electrónicos, entre otros, de un total muchísimo más grande, esta es solo una fracción”, dijo Acuña.



La ministra expresó, además, que el análisis técnico del incidente continúa en desarrollo, pero ya se presentó una denuncia ante el Ministerio Público. “Actualmente estamos en el proceso de análisis forense”, manifestó.



Según explicó, la naturaleza del incidente reviste relevancia para el país debido al tipo de infraestructura afectada.