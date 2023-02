Gobierno reconoce labor de tico que se unió a cuerpos de rescate tras terremoto en Turquía

Manuel Núñez Chavarría, de 20 años, decidió enlistarse como voluntario cuando el gobierno turco anunció que buscaba extranjeros que ayudaran como traductores.



El gobierno de Costa Rica reconoció la labor del tico Manuel Núñez Chavarría, de 20 años, quién se sumó a las labores de rescate de víctimas tras el mortal terremoto de Turquía.



El reconocimiento lo hizo este sábado el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, mediante un contacto por videollamada desde la ciudad de Estambul, en el que le agradeció en nombre del Gobierno y el pueblo costarricense y le manifestó ser un “fiel ejemplo del espíritu de solidaridad del ser costarricense”.



Manuel Núñez es un joven costarricense de 20 años que estudia en Turquía. Se encontraba en la ciudad de Adiyaman, muy cerca de donde estaba el epicentro, cuando ocurrió el catastrófico terremoto.



Conmocionado por el destrozo que presenció en las calles de su localidad, decidió enlistarse como voluntario cuando el gobierno turco anunció que buscaba extranjeros que ayudaran como traductores de inglés, español y árabe al turco en las zonas que se vieron más afectadas.



“En pocas horas el Ministerio de Defensa me contactó. Me dijeron que necesitaban mis servicios y que debía salir ese mismo día. En Estambul recibimos a los diferentes equipos de rescate provenientes de España y se nos asignó uno a cada traductor. En mi caso me fue asignado el equipo de bomberos del Ayuntamiento de Valencia”, relató el joven al Canciller durante la videollamada.



El costarricense ha acompañado a los equipos de búsqueda y rescate en la labor en más de 15 edificios colapsados.