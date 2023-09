Gobierno insiste en proyecto de chalecos con placas pese a trabas en el Congreso

16 de septiembre de 2023, 9:30 AM

“Siento que no ha habido la comprensión, y hay sectores que no quieren que se avance en mejorar la identificación. Entonces aquí quiero ser muy claro, si nos por un lado nos quejamos de los homicidios, no es dable quejarse de las soluciones para corregir esa problemática” recalcó Zamora.