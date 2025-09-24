Gobierno inaugura nuevos escáneres de Caldera y Moín aunque aún no están en funcionamiento

El Gobierno inauguró, este miércoles, los nuevos escáneres de Caldera y Moín aunque aún no están en funcionamiento.

Según el presidente Rodrigo Chaves, los dispositivos se pondrán en operación en 15 días.

“Hay que calibrar y estarán en funcionamiento completo en dos semanas, pero hoy era el día que había que hacer este anuncio e inaugurarlos, porque el 1.º de octubre estaré amordazado para no poderles contar a ustedes este evento histórico y otros que vienen”, dijo el mandatario en el acto público.



Las autoridades costarricenses y la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica indicaron que el objetivo de esta donación es reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Jennifer Savage, encargada de negocios de la embajada estadounidense, explicó que la cooperación busca fortalecer la seguridad compartida.

“La seguridad de Costa Rica está intrínsecamente ligada a la seguridad de Estados Unidos. La lucha de los tres poderes de Costa Rica contra el narcotráfico y el crimen organizado fortalece y protege a Estados Unidos, lo que nos permite seguir avanzando en nuestros intereses compartidos”, dijo Savage.

La inversión asciende a $20 millones aportados por el gobierno estadounidense. En total, se instalaron dos escáneres fijos en Caldera y en la Terminal Gastón Kogan de Japdeva, en Moín.

Savege, además, anunció dos unidades móviles de escáneres también estarán al servicio de las autoridades costarricenses en los próximos meses.



El escáner de Caldera ya se encuentra colocado, aunque aún no entrará en operación debido a los trabajos de remodelación que se realizan en el puerto.

Los equipos permitirán inspecciones no intrusivas de contenedores a través de imágenes que revelan su contenido, verificando si corresponde con la carga declarada. En caso de detectar inconsistencias, los oficiales podrán proceder a la apertura del contenedor para confirmar la presencia de mercancía ilícita.

Así se observan los contenedores al ser escaneados.

Actualmente, Costa Rica ya cuenta con tres escáneres en APM Terminals. Con la instalación en Caldera y Moín, los principales puntos portuarios quedarán cubiertos para enfrentar el trasiego de droga, destacó Mario Zamora, ministro de Seguridad.

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves agradeció el apoyo del gobierno estadounidense.