Gobierno elimina estado de emergencia por COVID-19

El presidente Rodrigo Chaves anunció, esta tarde, la eliminación del decreto ejecutivo que originó la declaratoria de emergencia por la pandemia del COVID-19.



En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el mandatario aseguró que esa decisión se justifica “en que los casos de COVID-19 van en disminución y el manejo de la pandemia está controlado”, sin que existan ahora mismo hospitales saturados.

“Tal y como lo recomienda la Comisión Nacional de Emergencias, es hora de decretar el cese del estado de emergencia por el COVID-19. No se asuste, no hace falta, nuestro compromiso es que los tratamientos preventivos contra el COVID-19 estén disponibles para la ciudadanía y que podamos respetar la voluntad de cada ciudadano sobre la obligación de vacunarse o no, como ha recomendado la OMS y como lo han decidido la enorme mayoría de los países avanzados del mundo”, añadió.