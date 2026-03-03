Gobierno de Emiratos Árabes auxiliará a ticos varados tras bombardeos

El Gobierno de Emiratos Árabes cubrirá el hospedaje y la alimentación de los costarricenses que quedaron varados debido a los bombardeos en Medio Oriente.

Pese al riesgo de permanecer atrapados en el conflicto armado que afecta la región, los ticos cuentan ahora con un lugar seguro y acceso a alimentos.

Las autoridades del reino de Abu Dabi confirmaron que asumirán los gastos imprevistos de los nacionales, según informó la Embajada de Costa Rica en Emiratos Árabes.

Francisco Chacón, embajador de Costa Rica en ese país, explicó que parte de la coordinación ha sido posible gracias a un chat habilitado por la sede diplomática para comunicarse directamente con los costarricenses que estaban de paseo, así como con los residentes.

De momento, el espacio aéreo permanece cerrado, por lo que la única salida disponible es por vía terrestre.

De acuerdo con datos de la Cancillería, en Emiratos Árabes residen alrededor de 200 costarricenses.

Las autoridades recordaron que, si un nacional necesita salir de Emiratos Árabes o de cualquier otro país del Medio Oriente, puede comunicarse con la embajada o consulado más cercano.