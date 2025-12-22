Gobierno de Canadá pide "alto grado de precaución" a quienes viajen a Costa Rica

"Tenga mucho cuidado en costa rica debido a la delincuencia".

Así advierte el Gobierno de Canadá a sus ciudadanos que buscan escapar del invierno norteamericano, en busca del sol y las playas de Costa Rica (vea video adjunto de Telenoticias).

Desde el 15 de diciembre, Canadá reafirmó la alerta a sus viajeros a amarilla, catalogada como "ejerza alto grado de precaución". Es la segunda en una escala de cuatro.

La información está en el sitio oficial de turismo del gigante norteamericano. La alerta coloca a Costa Rica en la misma categoría que Vietnam, Senegal, Nicaragua, China, Bahrain y otros.

El sitio web tiene un informe detallado sobre la grave situación de inseguridad en el territorio nacional.

Estas son algunas de las advertencias:

"Los delitos menores, como el carterismo y el robo de bolsos, ocurren con frecuencia. Los turistas son blancos comunes de robo porque se les percibe como ricos".

Además, señala los sitios de alto riesgo de robos:

En San José - L a zona de la terminal de autobuses de Coca-Cola. E l centro de la ciudad, ubicado entre el Hospital San Juan de Dios, el Museo Nacional, avenida 1 y avenida 14.

E n Puntarenas - D ominical, Jacó, el río Tárcoles por la observación de cocodrilos, el Parque Nacional Manuel Antonio, M alpaís, Montezuma y Santa Teresa.

En Limón - C ahuita, Puerto Limón y Puerto Viejo.

En cuanto a homicidios violentos, el informe advierte de la recurrencia de asesinatos y robos a mano armada.

La información también indica que:

"El tráfico de drogas es común y la mayoría de los incidentes violentos están relacionados con las drogas".

Las provincias con mayor incidencia, dice el informe canadiense, son Alajuela, Limón, Puntarenas y San José.

Esta no es la primera vez que Canadá hace advertencias del riesgo de viajar a Costa Rica. En febrero anterior, la nación norteamericana emitió otra alerta debido a la inseguridad.

De hecho, el 11 de julio pasado, un canadiense identificado como Christopher Dier fue asesinado durante un asalto mientras paseaba con su esposa en Costa Rica.

Expertos han sido reiterativos que este tipo de advertencias y la incontrolable seguridad afecta al turismo en Costa Rica.

Datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) apuntan que en mayo anterior se registró una baja de un 3,2% vía aérea de turistas de ese país, si se compara a mayo del 2024. El país pasó de recibir 11.962 canadienses, a 10.710.