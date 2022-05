Gobierno cree que hay "filibusteros" de Conti en Costa Rica: "Estamos en guerra"

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró este lunes que el país "está en guerra" debido al "ataque terrorista cibernético" que sufre desde el pasado 17 de abril, que ya suma 27 instituciones atacadas y otras nueve "muy afectadas".

"La guerra, no estoy exagerando, es contra un grupo terrorista internacional que, aparentemente, tiene filibusteros en Costa Rica, que están traicionando a la Patria. Hay indicaciones muy claras de que gente en Costa Rica está colaborando con Conti", aseguró el mandatario durante una conferencia de prensa.



Chaves recordó que existe un estado de emergencia nacional vigente, precisamente para enfrentar la amenaza cibernética. Además, reveló que sus equipos aún no tienen clara la magnitud real de esta situación.

"No hay diagnósticos que permitan comprender la magnitud real de afectación. El Gobierno anterior nos deja esta tarea, francamente se hizo muy poco. De hecho, hubo falta de coordinación y negación de información a los diferentes elementos que había que involucrar para salir adelante. No se quisieron de dar los logins a sistemas de Hacienda hasta tardísimo, no entiendo por qué", agregó Chaves.



El jerarca hizo énfasis en la afectación que está sufriendo el Ministerio de Hacienda y el impacto en el presupuesto de la República.

"No estamos pudiendo cobrar impuestos por el sistema tradicional. No sabemos, no tenemos información de quién nos está pagando los impuestos bien o mal. Hay una afectación enorme sobre los procesos de comercio internacional y nacionalización de importaciones, ya que el sistema TICA de Aduanas no está funcionando. No sabemos cómo avanza, ni siquiera, la ejecución presupuestaria del país: Costa Rica no sabe cuánto del presupuesto está pagando cada quién, si nos vamos a pasar o no", explicó.

Repase la conferencia de prensa en el siguiente enlace.