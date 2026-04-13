Gobierno contrata a Open English para brindar capacitaciones gratuitas de inglés

El Gobierno de la República anunció, este lunes, la contratación de la empresa Open English para ofrecer capacitaciones gratuitas de inglés a través de la estrategia “Hello, Brete”, con la meta de alcanzar hasta dos millones de personas en los próximos cuatro años.



La iniciativa, impulsada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), habilitará inicialmente hasta 500.000 licencias anuales para personas mayores de 15 años interesadas en aprender o reforzar el idioma.



En una conferencia de prensa realizada en la Antigua Aduana, se detalló la entrada en funcionamiento de la plataforma virtual, que comenzará a operar este mes como parte de la estrategia Brete, orientada a mejorar la empleabilidad en el país.

"Con la llegada de las zonas francas, con el apogeo del turismo, cada vez más nos solicitan un inglés de mejor calidad. Esto no es culpa de los estudiantes ni de los docentes, lo cierto es que la demanda cada vez es más exigente y nuestra capacidad de respuesta se ha quedado corta", reconoció el ministro de Educación, Leonardo Sánchez.

Según el presidente ejecutivo del INA, Christian Rucavado, el dominio del inglés tiene un impacto directo en las oportunidades laborales y en los ingresos de las personas. Indicó que, en Costa Rica, ser bilingüe puede aumentar el salario entre un 20% y un 38%, e incluso alcanzar un 34% en puestos técnicos.



La plataforma ofrecerá lecciones en vivo, clases de autoaprendizaje disponibles las 24 horas, herramientas de reconocimiento de voz para mejorar la pronunciación, asistencia mediante inteligencia artificial y materiales de estudio multimedia.



La iniciativa responde a una creciente demanda por el aprendizaje del idioma. En 2025, el INA ofreció 19.800 cupos en programas de inglés, mientras que al menos 71.000 personas manifestaron interés en aprenderlo, según una encuesta institucional.

¿Cuánto le costará al Gobierno?﻿



El INA aportará aproximadamente $80 anuales por cada licencia de la plataforma Open English, lo que representa un ahorro cercano al 83% en comparación con el costo comercial del servicio.

La contratación de la plataforma se realizó mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), tras un análisis de mercado y un proceso de apelaciones que fueron rechazadas.



El CEO y fundador de Open English, Andrés Moreno, señaló que la empresa busca contribuir al desarrollo del talento en Costa Rica mediante una metodología flexible e innovadora.



Además, docentes de inglés del Ministerio de Educación Pública y del INA participarán en un programa de actualización y refuerzo de conocimientos.



¿Cómo registrarse?



Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web www.hellobrete.com, seleccionar la opción “Regístrate aquí” y completar una prueba de ubicación. No es necesario contar con conocimientos previos del idioma.



Entre los requisitos se encuentran:

Tener al menos 15 años​.

Contar con sexto grado aprobado.

Disponer de acceso a internet y a un dispositivo (celular, tableta o computadora).

Ser costarricense o extranjero con DIMEX vigente.

Al finalizar el proceso de formación, los participantes recibirán un certificado avalado por el INA y Open English que acredita su nivel de inglés.